La stagione 2023-24 di Ja Morant comincerà solo a dicembre inoltrato, quando avrà finito di scontare le 25 partite di sospensione comminategli dalla NBA dopo l’ennesimo video in cui ha mostrato una pistola. Un errore che gli è costato tanto non solamente in termini di immagine pubblica o economici, ma anche di riconoscimenti individuali ai quali non potrà accedere in nessun caso. Secondo le nuove regole introdotte da questa stagione, i candidati ai premi di fine anno dovranno aver disputato almeno 65 partite (con almeno 20 minuti in campo, a meno di infortuni) per poter essere "eleggibili" ai riconoscimenti individuali quali MVP, Difensore dell’Anno o i quintetti ideali All-NBA. Ma Morant complice la sospensione di 25 gare può arrivare al massimo a 57, togliendolo quindi di fatto da qualsiasi discussione anche se dovesse tornare in campo e dominare la lega ancor più di quanto fatto in precedenza. Un "anno sabbatico" che gli servirà per rimettere in carreggiata la sua carriera e riaffermarsi come leader dei Memphis Grizzlies, che lo aspettano per poter riprendere il discorso interrotto lo scorso anno nella loro ascesa ai vertici della Western Conference.