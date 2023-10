Allarme Mavs: non si sa quando tornerà Luka Doncic

Luka Doncic non ha ancora smaltito l’infortunio al polpaccio subito due settimane fa a Madrid e, secondo quanto dichiarato da coach Jason Kidd, non ci sono ancora tempistiche precise per il suo ritorno in campo, mettendo in dubbio la sua presenza all’esordio in regular season contro San Antonio. Kyrie Irving, invece, è tornato a giocare ed è apparso subito in buone condizioni

Sicuramente non è stato un avvicinamento facile alla regular season per i Dallas Mavericks. La squadra texana ha cominciato la stagione 2023-24 affrontando la trasferta internazionale più lunga della storia della NBA, giocando prima due partite ad Abu Dhabi contro i Minnesota Timberwolves e volando poi a Madrid per sfidare il Real per un totale di 12 giorni oltreoceano. Oltre a perdere tutte le partite disputate, i Mavericks hanno visto infortunarsi anche le loro stelle, ma mentre Kyrie Irving è riuscito a rientrare in campo per l’ultima gara di preseason sembrando già in discreta forma (17 punti, 8 rimbalzi e 11 assist contro Detroit), mentre Doncic non ha più visto il campo dopo la comparsata di soli cinque minuti a Madrid contro la sua ex squadra. Lo sloveno ha riportato un infortunio al polpaccio durante un allenamento lo scorso 9 ottobre e, nonostante lo avesse definito come “niente di serio” parlando con la stampa, secondo quanto dichiarato da coach Jason Kidd non ci sono ancora delle tempistiche precise per il suo ritorno. Considerando che mancano solamente quattro giorni all’esordio in regular season previsto per la notte tra mercoledì e giovedì tenendo a battesimo Victor Wembanyama (partita da seguire in diretta e in replica sui canali di Sky Sport), il tempo per rimettere in campo Doncic comincia a stringere.