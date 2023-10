La notizia era nell'aria ormai da diverse settimane, ma ora è diventata ufficiale : per il prossimo All-Star Game , la NBA ha deciso di tornare al passato . E il tema proposto per la partita delle stelle 2024 , annunciato ieri dal commissioner Adam Silver , è proprio " Back to basketball ". Niente più Draft per la selezione dei roster delle squadre effettutato dai capitani, quindi, e ritorno all' antica formula che vede contrapposti 12 giocatori della Western Conference a 12 giocatori della Eastern Conference . E anche il formato della partita tornerà a essere quello classico, senza più modifiche alla struttura dell'ultimo quarto, in cui dall'edizione 2020 veniva disattivato il cronometro e le due contendenti dovevano raggiungere un punteggio predeterminato per aggiudicarsi la vittoria. Nessuna modifica invece per il meccanismo di voto , che sulla scorta delle indicazioni date dai tifosi deciderà i roster che rappresenteranno l' Ovest e l' Est , capitanati dal giocatore che avrà raccolto il maggior numero di preferenze nella propria Conference.

Il posto giusto, al momento giusto

"Sono convinto che anche i giocatori ammetterebbero che l'ultima edizione dell'All-Star Game non è stata un'occasione di cui essere particolarmente orgogliosi" ha ammesso Silver, "non credo che sia colpa di qualcuno in particolare, ma penso che ci fosse bisogno di concentrarci di nuovo su ciò che siamo veramente: il miglior campionato di basket al mondo". E, sempre secondo Silver, la location scelta per la prossima partita delle stelle rappresenta il palcoscenico perfetto per un ritorno alla tradizione: "Il fatto che il prossimo All-Star Game fosse stato assegnato a Indianapolis ci ha fatto pensare alle radici del gioco, e abbiamo realizzato che non c'era posto migliore per riportare in vigore il formato classico". Silver ha infine aggiunto che la decisione è arrivata dopo il parere favorevole espresso sia dall'associazione giocatori che da quella degli allenatori. L'appuntamento è quindi per il prossimo 18 febbraio alla Gainbridge Fieldhouse, dove l'All-Star Game tornerà alle origini e tornerà a Indianapolis dopo quasi quarant'anni (la prima e ultima edizione della partita delle stelle organizzata in città risale al 1985, tra le mura dell'Hoosier Dome).