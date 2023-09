Da ormai quattro stagioni i Golden State Warriors si sono trasferiti nell’avveniristico Chase Center, lasciando la vecchia Oracle Arena di Oakland per spostarsi a San Francisco nel quartiere di Mission Bay. Un’arena "allo stato dell’arte", come piace dire agli americani, e in cui la franchigia di Joe Lacob ha già ospitato una finale NBA, peraltro vinta nel 2022 (seppur con la gara decisiva conquistata al TD Garden di Boston). Quando una franchigia NBA si impegna per costruire una nuova arena, solitamente la lega li ripaga del loro investimento consegnando loro l’onere e l’onore di ospitare il weekend dell’All-Star Game: secondo quanto anticipato da The Athletic, il Chase Center sarà scenario della partita delle stelle del 2025, a sei anni dalla sua inaugurazione avvenuta nel 2019. L’annuncio ufficiale ancora non c’è stato, ma non c’è motivo di credere che la NBA non voglia portare il suo weekend più glamour in un mercato come quello di San Francisco e in una città capace di assicurare, oltre ad un’arena di altissimo livello, anche tutto quel contorno di spazi per eventi sponsorizzati e hotel per le persone che arriveranno appositamente per l’evento. San Francisco arriverà dopo il weekend del 2024 che si terrà invece alla Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis, dove la NBA terrà il suo weekend delle stelle il prossimo 16-17-18 febbraio.