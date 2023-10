Buona, decisamente buona la seconda per Chet Holmgren. L'attesissimo rookie degli Oklahoma City Thunder non aveva impressionato granché nel suo debutto in NBA sul parquet di Chicago (11 rimbalzi e 4 assist contro i Bulls), ma si è rifatto con gli interessi nella trasferta di Cleveland. Se a guidare i Thunder è stato infatti il solito Shai Gilgeous-Alexander (34 punti e 11 rimbalzi), a impressionare è stato prima di tutto il lungo ex Gonzaga, anche lui in doppia doppia con 16 punti e 13 rimbalzi. Holmgren è stato protagonista della clamorosa rimonta che ha concesso agli ospiti, sotto 102-93 con 1:53 da giocare, di recuperare e vincere anche grazie a una sua tripla (3/4 per lui dall'arco, 5/9 complessivo dal campo). La vera differenza, però, Holmgren l'ha fatta nella metà campo amica, dove è risultato un autentico dominatore. Le sue 7 stoppate hanno chiuso il canestro ai Cavs in momenti decisivi e il centro dei Thunder ha messo in mostra un tempismo e una capacità di lettura davvero sorprendenti. Tra le sue vittime ci sono stati Evan Mobley, Caris LeVert e Isaac Okoro, tutti rispediti al mittente nei loro tentativi di conclusione al ferro, e Max Strus, che si è visto contestare una tripla dall'angolo. Nei 31 minuti scarsi trascorsi in campo da Holmgren, Oklahoma City ha registrato un defensive rating di 95.7. La corsa per il premio di rookie dell'anno, insomma, potrebbe rivelarsi meno scontata rispetto a quanto previsto. E forse anche quella per il difensore dell'anno.