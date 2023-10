Da dove partire. Dalla seconda escursione sopra i 40 punti nelle prime 4 gare (42 nella notte sul campo dei Pelicans, ce n'erano già stati 41 su quello dei Kings); dalle 7 triple rifilate a New Orleans, che portano il totale a 24, di gran lungo il totale più alto in questa prima settimana di stagione NBA (solo Doncic tiene il passo, ma avendo giocato tre gare ne ha 18). Steph Curry sta viaggiando a 33.5 punti di media, i suoi Warriors hanno perso solo al debutto contro i Suns e a Ovest inseguono solo Denver e Dallas, ancora imbattute. E lui, il n°30 dei californiani, sta scrivendo alcune tra le pagine più incredibili della sua carriera - anche se la carta d'identità dice 35 anni. "Non sono mai partito così forte? Non è vero", dice lui, ricordando a tutti la stagione 2015-16, quella (non a caso) conclusa con il suo secondo titolo di MVP, il primo assegnato all'unanimità nella storia della lega. In effetti: 40 all'esordio (sempre contro i Pelicans), poi 25, addirittura 53 (indovinate contro chi? I Pelicans!) e 30. Fanno 37 tondi tondi di media, con il 59.5% dal campo e sfiorando il 49% da tre punti. Le cifre di quest'anno fin qui non sono diversissime (27, 41, 24 e 42), sfiorando il 56% dal campo e andando oltre il 47% dall'arco. Per numero di triple segnate a partita (6.0), anzi, fa addirittura meglio.