Le stelle brillano nel derby di LA: alle 11 su Sky

LeBron James, Anthony Davis, D'Angelo Russell, Kawhi Leonard, Paul George, Russell Westbrook: in attesa di James Harden, tutti gli All-Star in campo nel derby di LA hanno chiuso segnando almeno 24 punti, tra cui gli exploit di James (35), George (35) e Leonard (38) in una sfida splendida conclusa solo dopo un overtime. Guardala in replica alle 11, 14, 16:25 (sintesi), 17:55 (sintesi), 19:10 (sintesi) e 22.15 su Sky Sport NBA e alle 23 su Sky Sport Uno con commento di Bonfardeci e Pessina, anche in streaming su NOW

Se si osserva la storia del derby di Los Angeles nella sua interezza, non c’è partita: i Lakers hanno un record all-time di 150 vittorie e 85 sconfitte nei confronti dei Clippers e da sempre sono considerati i veri padroni di L.A.. Se ci si limita solamente agli ultimi dieci anni, però, la musica cambia : dalla stagione 2012-13 infatti il record è di 35-7 in favore dei "fratelli minori" , che in particolare avevano vinto gli ultimi 11 derby in fila , con gli ultimi successi dei Lakers che risalivano all’anno della pandemia (ultima domenica prima di fermarsi, l’8 marzo 2020, e la prima partita della ripresa, il 30 luglio 2020 nella bolla di Orlando). Per questo la partita di stanotte era attesissima a Los Angeles, e non solo per la presenza di James Harden a bordo campo in attesa del suo debutto settimana prossima. Ne è venuta fuori una sfida stupenda in cui le stelle hanno brillato come non mai : da una parte LeBron James , a meno di due mesi dal suo 39° compleanno, ha chiuso con 35 punti, 11 rimbalzi, 7 assist e 13/19 al tiro con 4/8 dalla distanza in poco meno di 43 minuti, accompagnato dai 27 a testa di Anthony Davis e D’Angelo Russell ; dall’altra sono stati Kawhi Leonard (38 di cui 18 nel solo primo quarto con 6 rimbalzi, 5 assist e 15/28 al tiro) e Paul George (35 di cui 20 nel quarto periodo e 8 nell’ultimo minuto, tra cui i tre liberi per pareggiare a quota 117 a 17 secondi dalla fine) a guidare i Clippers, con un Russell Westbrook non lontano dalla tripla doppia con 24 punti, 11 rimbalzi e 8 assist.

Le stelle al loro meglio: riguarda la loro sfida oggi su Sky

Di fatto, tutti i giocatori con almeno un’apparizione all’All-Star Game (sono 19 per James, 8 per Davis, una per D-Lo, 5 per Leonard, 8 per George e 9 per Westbrook) hanno segnato almeno 24 punti, anche se nel supplementare a fare la differenza sono stati 7 dei 15 punti finali di Austin Reaves, che alla partita dei "grandi" non è ancora arrivato. Nella città delle stelle quindi gli All-Star in campo hanno brillato come non mai, in attesa che anche Harden si unisca a una delle sfide con più "star power" di tutta la NBA: se non avete potuto vederla in diretta su Sky Sport NBA, potete recuperarla in replica nel corso della giornata del 2 novembre, con passaggi integrali alle 11, 14, 22.15 e 23 (quest'ultima su Sky Sport Uno) con il commento di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina, e repliche in sintesi da 30 minuti alle 16:25, 17:55 e 19:10 su Sky Sport NBA.