Non c’è pace per Devin Booker: altro infortunio

I Phoenix Suns sono riusciti a interrompere una striscia di tre sconfitte in fila, affidandosi a un Kevin Durant da 41 punti per superare i Detroit Pistons, ma guardano con preoccupazione alle notizie che arrivano dall’infermeria. Ancora in attesa del debutto ufficiale di Bradley Beal, che ha saltato le prime sei gare per un problema alla schiena di cui ancora non si conoscono i tempi di recupero (si è allenato intensamente nel pre-partita di domenica, ma ancora senza aggiornamenti sul rientro), anche Devin Booker sta affrontando un inizio di stagione complicato. Dopo aver giocato all’esordio contro Golden State segnando 32 punti con 6 rimbalzi e 8 assist, l’All-Star di Phoenix ha saltato le successive tre partite per una distorsione alla caviglia sinistra, ma complici i due ko in tre gare subiti dai suoi, ha provato a forzare i tempi rientrando in campo contro i San Antonio Spurs, sembrando peraltro in buonissima forma (31 punti, 9 rimbalzi e 13 assist). In quell’occasione però Booker è uscito dal campo sentendo un fastidio al polpaccio destro, problema che è stato poi definito come uno stiramento muscolare e saltando le ultime due partite. Considerando anche che si tratta di una parte del corpo a forte rischio di ricaduta, è possibile che i Suns debbano fare a meno del loro All-Star ancora per diverso tempo — e in una Western Conference in cui ogni partita conta, al suo rientro in campo potrebbe ritrovarsi una situazione di classifica diversa rispetto alla corsa di testa che in Arizona si aspettavano di poter fare con il roster assemblato in estate, complicando la corsa verso i playoff.