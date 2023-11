Una settimana fa, venerdì scorso, le prime sfide: stanotte (dopo la pausa "elettorale" di martedì) le gare in programma nel calendario NBA tornano a contare anche per l'In-Season Tournament. Ricchissimo l'offerta di Sky Sport. In diretta nella notte sia la sfida di Anthony Edwards e dei suoi Minnesota Timberwolves ai San Antonio Spurs del giovane fenomeno Victor Wembanyama (alle 2.00 live su Sky Sport NBA e poi in replica con commento originale sabato) che il duello Kevin Durant-LeBron James, con una gara già importante tanto per i Phoenix Suns (che hanno visto il debutto stagionale di Bradley Beal) che per i Los Angeles Lakers, in gravissime difficoltà lontano dalla "città degli angeli" (live alle ore 4.00 su Sky Sport Arena, poi in replica fin dalla mattina di sabato su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua). I Suns non saranno al completo (Devin Booker non sarà della partita, per via del problema al polpaccio destro) mentre i Lakers contano di poter riaccogliere in squadra Anthony Davis, assente nell'ultima sconfitta (a Houston) e ora ancora in dubbio per la trasferta in Arizona. I giolloviola inseguono la prima vittoria esterna della loro stagione (0-5 fin qui lontano da L.A.) e per LeBron James e compagni - titolari di un record di 3-5 - c'è già parecchia urgenza per tornare al successo dopo tre ko in fila.