Forse era solo questione di tempo e ora, appena iniziata la sua 21° stagione in NBA, LeBron James ha deciso che era arrivato il momento di celebrare il lungo percorso che da Akron, Ohio l'ha portato a diventare una delle più grandi leggende nella storia dello sport contemporaneo. E, non a caso, sarà proprio Akron ad accogliere il "LeBron James' Home Court", il primo museo interamente dedicato al campione dei Lakers. La data d'inaugurazione è fissata per il prossimo 25 novembre e il museo troverà spazio all'interno dei locali della "LeBron James Family Foundation". Attraverso un percorso multimediale, che include anche memorabilia fin qui custodita in forma privata dal protagonista, sarà possibile ripercorrere le tappe della carriera e della vita di James, dalle imprese in NBA e con la maglia della nazionale a quelle nelle vesti di imprenditore e filantropo. Tutti gli incassi derivanti dagli accessi al museo saranno donati a favore di "I Promise", iniziativa sempre curata dalla fondazione che fa capo al giocatore e che da ormai diversi anni si occupa di supportare gli studenti e le famiglie in difficoltà dell'Ohio e non solo. Lo stesso James si è detto entusiasta e, riprendendo il tweet ufficiale della "LeBron James Family Foundation", ha affermato di "Non vedere l'ora che il mondo possa dare un'occhiata dietro le quinte a ciò che abbiamo costruito e al luogo da dove abbiamo iniziato".