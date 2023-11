Nelle ultime cinque stagioni i Milwaukee Bucks ci hanno sempre abituati ad avere una difesa tra le migliori della lega, chiudendo tra le prime quattro in ben tre occasioni diverse tra cui un primo posto nel 2019-20 e un secondo nel 2018-19. Per quanto il record di squadra sia ancora positivo (5 vittorie e 4 sconfitte finora), i ko subiti per mano di Atlanta, Toronto, Indiana e stanotte Orlando hanno esposto in maniera evidente i problemi difensivi della squadra di coach Adrian Griffin, sottolineati anche in maniera estremamente onesta da parte di Giannis Antetokounmpo. "Credo che l’orgoglio individuale ci sia, ma la difesa di squadra no" ha detto dopo il ko di stanotte in Florida, nel quale non sono serviti i suoi 35 punti con 10 rimbalzi e 7 assist. "Non ci stiamo aiutando quanto dovremmo, ci sono degli spazi che lasciamo completamente aperti. Gli avversari sono a loro agio ad attaccarci, a prendere vantaggi, a fare giocate per se stessi e per gli altri. Anche a me piacerebbe essere marcato così". Giannis ha quindi sottolineato cosa gli altri stanno facendo, mentre loro non riescono: "Khris fatica a ricevere il pallone perché è sempre braccato. Sui pick and roll sono sempre alti. A volte raddoppiano in post costringendoci a passare la palla, sono tanti attorno alla palla, mandano sempre aiuto. La difesa degli altri c’è sempre e dobbiamo affrontarla ogni sera perché contro di noi si da sempre il massimo". L’assenza di Damian Lillard, fuori nelle ultime due sconfitte per un problema al polpaccio, non può essere usato come scusante per le mancanze difensive: "Ci manca uno dei nostri migliori giocatori, ma in difesa dobbiamo salire di livello. Questo non è quello che siamo, questi non sono i Milwaukee Bucks. Dobbiamo marcare gli avversari a partire da me. Sono il leader della squadra, devo essere migliore. Ma non è una cosa che può fare una persona sola, dobbiamo farlo tutti assieme. Dobbiamo riempire l’area, far vedere più corpi, impedire agli avversari di giocare al loro ritmo e non farli avvicinare al pitturato".