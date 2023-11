Si diventa leggende anche così: non lasciando niente al caso, curando i minimi dettagli e, se serve, testando centimetro per centimetro il parquet prima di giocare. Nella sfida casalinga con Memphis, i Lakers inaugurano un campo nuovo, destinato alle gare valide per l'In-Season Tournament. LeBron James, però, non si fida e preferisce ispezionare il tutto con grande scrupolo

