Con la partita in parità a 7.5 dalla sirena i Magic affidano la palla decisiva al rookie dell'anno in carica. Banchero attacca Alex Caruso spalle a canestro, arriva al centro dell'area e segna in fade away dopo una finta, con il pallone che entra dopo aver rimbalzato un paio di volte sul ferro. Con 1.4 rimasti sul cronometro e senza più timeout, i Bulls non riescono a controbattere, perdendo 94-96. Per Banchero alla fine ci sono 17 punti e 9 rimbalzi, con 4/12 al tiro