Un'azione come un'altra, un contatto come un altro sotto canestro. Ma poi uno dei tre arbitri di Spurs-Kings, James Williams, decide di renderlo "speciale". Come? Col suo dialogo, captato dalle telecamere a bordocampo, con Zach Collins, reo del fallo su Domantas Sabonis: "Grazie per aver alzato il braccio, lo apprezzo", dice l'arbitro al lungo di San Antonio, che si era accusato apertamente del fallo. "Lo vedete? Ci sono delle brave persone in NBA. L'America deve saperlo. Zach Collins"