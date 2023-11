Phila passeggia a Brooklyn con super Embiid

La distanza di 4 gare piene in classifica tra Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets si nota tutta. I primi sono al secondo posto della conference e volano a vele spiegate verso uno dei migliori record della lega, mentre i secondi vivacchiano al 50% di vittorie cercando di capire chi sono davvero e dove possono andare. Il risultato è che la partita non è mai davvero combattuta: tolto un primo quarto in cui i Nets riescono a rimediare a un inizio poco entusiasmante (17-7 per gli ospiti dopo i primi minuti), ai Sixers basta accelerare nei due quarti centrali vinti 71 a 49 per trovare la decima vittoria stagionale, trascinati come sempre dalle loro due stelle. Joel Embiid rimane in campo appena tre quarti, ma bastano e avanzano per segnare 32 punti (22 nel solo primo tempo) con 12 rimbalzi e 9 assist, godendosi dalla panchina il quarto periodo a gara ormai ampiamente decisa. A dargli man forte c’è Tyrese Maxey con una doppia doppia da 25 punti e 10 assist, mentre il jolly di serata è rappresentato dai 21 punti di De’Anthony Melton, preciso al tiro con 8/10 dal campo di cui 4/6 da tre punti in una serata in cui i Sixers di squadra tirano col 45% dall’arco. Decisamente troppo per i Nets, apparsi decisamente svuotati nel secondo tempo quando c’era da giocarsi sul serio la partita: Mikal Bridges con 18 punti è il migliore del quintetto base, anche se il top scorer per i padroni di casa è Lonnie Walker IV in uscita dalla panchina con 26, autore anche della miglior giocata di tutta la partita — una schiacciata passando in mezzo a tutti e cinque gli avversari in coast-to-coast prima di chiudere al ferro sopra tre giocatori dei Sixers, la ciliegina sulla torta di una serata da 9/17 al tiro di cui 6/11 da tre punti, confermando il suo ottimo inizio di stagione da candidato al premio di sesto uomo dell’anno. Peccato che il resto dei Nets non sembrano avere la stessa direzione, scivolando al decimo posto nella Eastern Conference.