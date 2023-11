Quello tra Brooklyn e Philadelphia potrebbe quasi essere definito un derby, un po' per la breve distanza fisica (meno di 100 miglia) che le separa, un po' perchè le due squadre si portano dietro una rivalità ormai consolidata. L'ultima volta che Nets e Sixers si sono incrociati, Mikal Bridges e compagni hanno visto chiudersi la loro stagione in maniera piuttoso repentina. Il ricordo del 4-0 subito al primo turno degli scorsi playoff dovrebbe essere ancora vivo nella memoria dei ragazzi allenati da Jacque Vaughn, che però si presenteranno alla sfida di questa sera con le armi spuntate. Ben Simmons, il grande ex della partita, non sarà disponibile, così come Cam Thomas, sorpresa di questo inizio stagione e miglior marcatore della squadra con 26.9 punti di media a partita. I padroni di casa proveranno allora ancora una volta ad affidarsi a Bridges, piuttosto discontinuo fin qui e molto impreciso al tiro (45.2% dal campo e 29.5% da tre in stagione), e a Lonnie Walker IV, bravo ad approfittare dello spazio creato dalle tante assenze a roster (15.7 punti di media per l'ex Lakers e Spurs). Philadelphia, dall'altra parte, dopo aver risolto la grana James Harden, sta dimostrando una solidità di gioco e rendimento per certi versi inaspettata. I Sixers hanno il 3° miglior attacco della NBA dietro a Indiana e Dallas, risultato ottenuto prima di tutto grazie agli eccellenti avvii di stagione dell'MVP in carica Joel Embiid (31.9 punti di media a partita), di Tyrese Maxey (26.9) e di Tobias Harris (20.3). L'ultima vittoria dei Nets nel (quasi) derby dell'Atlantic Division risale al 10 marzo 2022, a cui sono seguite otto sconfitte consecutive, comprese le quattro del cappotto ai playoff la scorsa primavera. L'appuntamento per la possibile rivincita di Brooklyn oppure per il prosieguo della striscia vincente di Philadelphia è per le 21 su Sky Sport NBA, con il commento live di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.