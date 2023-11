I 10 giocatori "must watch" di questa stagione NBA

In ogni partita di ciascuna squadra NBA si possono trovare giocatori divertenti da vedere e da seguire, ma ce ne sono alcuni che in questa stagione sono diventati decisamente imperdibili. Bleacher Report ne ha selezionati dieci (con qualche aggiunta) che rappresentano un assoluto "must watch" ogni volta che passano in tv: vi segnaliamo quando potete trovarli su Sky Sport NBA (la programmazione potrebbe variare, i giocatori potrebbero apparire nella fase finale dell’In-Season Tournament)