Dopo lo spaventoso arresto cardiaco in allenamento dello scorso luglio, il figlio maggiore di LeBron James è sceso in campo per il riscaldamento con i compagni di squadra della University of Southern California. Per tornare a giocare dovrà superare ulteriori test medici in programma per la fine del mese di novembre, ma il suo percorso di recupero sembra a buon punto

È sceso sul parquet solo per effettuare il riscaldamento insieme ai compagni, ma quello compiuto da Bronny James nel prepartita tra University of Southern California e Brown potrebbe essere un ulteriore passo verso il ritorno all'attività. Il figlio maggiore di LeBron, infatti, sembra sulla via del pieno recupero fisico e a fine mese lo attendono nuovi test medici che potrebbero dare il via libera, almeno parziale, a un suo rientro tra le file dei Trojans. Bronny, che lo scorso luglio era stato protagonista di uno spaventoso arresto cardiaco durante un allenamento nella palestra di USC, ha subito un intervento chirurgico allo scopo di trattare una malformazione cardiaca congenita e fino alla partita contro Brown aveva eseguito solo allenamenti individuali. "Oggi ha avuto per la prima volta l'occasione di fare il riscaldamento con la squadra" ha dichiarato il padre, "è quasi pronto per tornare in campo". Il coach di USC Andy Enfiled ha quindi aggiunto: "È stato davvero bello quando Bronny si è riscaldato con i compagni. Speriamo di poterlo avere presto a disposizione anche per le partite, ma non spetta certo a me decidere. Occorre essere pazienti e aspettare che arrivi il momento giusto".