Com'era prevedibile, forse addirittura inevitabile, a un certo punto, tra le tante domande a cui LeBron James ha dovuto rispondere durante il Media Day dei Lakers , è arrivata quella relativa al malore avuto dal figlio Bronny lo scorso luglio. Il collasso, avvenuto durante una sessione di allenamento sul campo di USC , l'ateneo per cui Bronny aveva appena deciso di giocare, è stato ovviamente un momento molto complicato per tutta la famiglia James . "È stato un vero e proprio vortice di emozioni " ha confessato LeBron , "ma ci siamo stati vicini l'un l'altro e abbiamo cercato di fargli forza durante tutto il percorso che ne è seguito, ora siamo felici di vederlo stare bene e non vediamo l'ora di scoprire cosa lo aspetta in futuro". James , che non ha mai nascosto di coltivare il sogno di poter giocare un giorno a fianco del figlio , ha quindi dichiarato: "Ovviamente, per via di tutto ciò che gli è successo quest'estate, dedicherò la prossima stagione a Bronny ".

Una nuova prospettiva

L'ipotesi di giocare insieme, per ora, rimane in sospeso nell'attesa che Bronny risolva del tutto i problemi di salute che hanno portato allo spaventoso incidente estivo. "Se lo vedeste entrare da quella porta adesso, senza sapere cosa gli è successo" ha però voluto ribadire James, "non vi accorgereste di nulla tanto si muove bene ed è vivace". Dopo aver ringraziato ancora una volta lo staff tecnico e quello medico di USC per il soccorso prestato a Bronny subito dopo il collasso, James ha voluto parlare anche dell'esperienza di allenare l'altro figlio, Bryce, in un torneo giovanile estivo. "Vedere Bryce e i suoi compagni giocare, competere così, senza che ci fossero in ballo dei soldi o l'attenzione dei media, solo per il puro piacere di giocare a basket mi ha dato la carica". Il capitano dei Lakers ha quindi concluso riferendosi nel complesso alle esperienze maturate durante l'estate, il tremendo spavento provato per Bronny e il piacere di vedere Bryce sul parquet, sostenendo che "Mi hanno fatto capire molte cose, mettendo tutto nella giusta prospettiva". La prospettiva di una leggenda che si appresta a iniziare la sua 21° stagione in NBA, ma anche la prospettiva di un uomo ormai alla soglia dei quarant'anni e di un padre di famiglia.