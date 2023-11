NBA Cup, Lakers in campo (su Sky) per il 1° posto

Da quest'anno i martedì (così come i venerdì) del calendario NBA vogliono dire gare che valgono per l'In-Season Tournament. Sono cinque le sfide nella notte, nessuna più affascinante della sfida tra i Lakers di LeBron e Anthony Davis contro i Jazz del nostro Simone Fontecchio (live stanotte alle 4, poi domani in replica con commento in italiano)

Le cinque gare in programma nella notte NBA sono tutte valide per la quinta giornata dell'In-Season Tournament. La più interessante (in diretta su Sky Sport alle 4.00, domani in replica con il commento in italiano) è quella Lakers-Jazz che - in caso di vittoria dei gialloviola - potrebbe già dare il primo posto automatico ai californiani nel girone A dell'Ovest e quindi un posto nei quarti di finale che si terranno il 4 e il 5 dicembre. LeBron James e compagni sono ancora imbattuti nell'In-Season Tournament (3 vinte, 0 perse) ma a sorpresa alle loro spalle non ci sono i Suns (1-1, sconfitti nello scontro diretto dai Lakers) ma proprio quei Jazz (2-1) avversari di serata, che con un successo a L.A. andrebbero a pareggiare proprio il record dei Lakers (3-1) - il primo posto poi dipenderà allora anche dalla eventuale presenza al vertice dei Suns, se Durant e compagni dovessero vincere le due gare mancanti. Suns che saranno in campo (contro Portland) nella notte, insieme a quegli Indiana Pacers ancora imbattuti nell'In-Season Tournament (2-0, impegnati sul campo di Atlanta) e poi anche Philadelphia-Cleveland e Orlando-Toronto (su Sky Sport NBA all'1.00). Perché la corsa all'NBA Cup sta entrando nel vivo.