Scelto alla 10 al Draft 2019, la carriera di Cam Reddish sembrava essere a un punto morto. In estate i Lakers gli hanno offerto un contratto e ora sta rifiorendo accanto a LeBron James. Dopo un inizio accidentato, Reddish, uscito per un lieve infortunio nella partita della notte contro Utah, è diventato elemento chiave su entrambi i lati del campo per Darvin Ham. A Basket Room, Mauro Bevacqua e Tommaso Marino ne analizzano la crescita e le prospettive future

