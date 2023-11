Il mercato d’oltreoceano potrebbe rianimarsi nelle prossime settimane. E a diventare disponibili potrebbero essere giocatori che magari non sono stelle, ma che hanno costi contenuti dal punto di vista delle eventuali contropartite richieste dalle squadre in cui militano ora e dei contratti che si porterebbero dietro. Ecco quindi alcune occasioni davvero da “Black Friday” in versione NBA

GIOCA AL NUOVO NBA FANTASY DI SKY SPORT | CLICCA QUI