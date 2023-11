Com'è andata la 6° giornata della nuova NBA Cup

Tempo di verdetti dopo la 6° giornata della fase a gruppi del nuovo In-Season Tournament. Bulls e Raptors raggiungono le squadre già eliminate dal torneo, ma il nome più clamoroso tra le eslcuse è quello dei Nuggets, campioni NBA in carica. Lakers e Pacers hanno già la qualificazione ai quarti in tasca, per gli altri sei posti occorrerà attendere l'ultima giornata in programma martedì 28 novembre

