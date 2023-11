Giocata sensazionale del leader degli Indiana Pacers, che con un crossover in mezzo alle gambe fa volare per terra un ottimo difensore come il rookie dei Detroit Pistons Ausar Thompson, finito a cinque metri di distanza mentre Haliburton si alzava per la tripla del +12 a metà secondo quarto dopo essersi preso anche un attimo di pausa per far notare la giocata. L'ennesima magia in una stagione strepitosa per l'All-Star, il giocatore più elettrizzante di questo inizio di regular season NBA