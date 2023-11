In campo andranno l'MVP in carica Joel Embiid e un credibilissimo candidato al premio per la stagione 2023-24 come Shai Gilgeous-Alexander, giovani stelle in forte ascesa come Tyrese Maxey e Chet Holmgren e due squadre che hanno sorpreso un po' tutti con il loro inizio di stagione lanciato. L'NBA Saturdays regala la sfida tra Oklahoma City Thunder e Philadelphia 76ers, in diretta dalle 23.00 su Sky Sport NBA con il commento di Andrea Solaini e Mauro Bevacqua