Nella sfida tra Thunder e Sixers il rookie di Oklahoma City era atteso al duello con l'MVP in carica Joel Embiid. E Chet Holmgren non ha deluso le attese, mandando a referto 33 punti, migliore dei suoi, con 13/21 dal campo e 5/11 da tre, oltre a 6 rimbalzi, 2 assist e 3 stoppate. La sua ottima prova, però, non è bastata perché a prendersi la vittoria sono stati gli ospiti

TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE | SFOGLIA LA GALLERY