Simone Fontecchio fa il suo esordio stagionale in quintetto per Utah, gioca più di 25 minuti, manda a referto 10 punti, 3 rimbalzi e una stoppata ma soprattutto segna il canestro in penetrazione che a 1:11 dalla fine dà ai Jazz il vantaggio di 103-95 che poi porterà alla vittoria. L'azzurro conferma il buon momento di forma e si candida per un ruolo sempre più importante nella squadra allenata da Will Hardy

