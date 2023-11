Milwaukee sprofonda a -26 ma poi rimonta e vince

MILWAUKEE BUCKS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 108-102

L'attesa è tutta per vedere la prima di Lillard contro la sua ex squadra, e il n°0 dei Bucks forse sente la partita, perché parte tirando tanto ma male (2/8 con 1/4 da tre nel primo quarto). Ne approfitta Portland, che dopo i primi 12 minuti si ritrova davanti, 31-26. Difesa porose e palle perse dei padroni di casa lanciano i Blazers fino al +18 sul finire di un secondo quarto che termina con Milwaukee sotto di 16 punti (68-52), avendo concesso oltre il 52% dal campo e addirittura il 59% da tre (10/17). Il vantaggio dei Blazers arriva anche a +26 in avvio di secondo tempo prima che le percentuali dall'arco degli ospiti calino (tutte sbagliate le ultime 7 triple del terzo quarto) e Milwaukee ne approfitti per piazzare un 14-0 di parziale che li riavvicina, dando così nuovo interesse a un ultimo periodo che i Bucks iniziano comunque inseguendo i i Blazers, ancora in vantaggio di 13 punti sull'88-75. La rimonta dei padroni di casa trova nuova linfa da due triple consecutive di Bobby Portis: Portland non segna per oltre 6 minuti e allora con una tripla di Lillard a 2:53 dalla fine i Bucks pareggiano il conto a quota 97.