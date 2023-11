Dopo aver scontato cinque partite di squalifica, Draymond Green è pronto a tornare in campo stanotte contro i Sacramento Kings. Per l'occasione il quattro volte campione NBA è tornato a parlare di quanto accaduto con Rudy Gobert, senza esprimere rimorso: "Non vivo la mia vita con i rimpianti, arriverò sempre a difesa di un compagno. Mi importa solo di cosa pensano le persone a cui tengo. Non cambierò quello che sono: continuerò a essere me stesso"

Non c’è dubbio che la sospensione di cinque partite rifilata a Draymond Green dopo il suo "laccio californiano" ai danni di Rudy Gobert abbia creato un grosso problema ai Golden State Warriors, che senza il loro leader emotivo hanno perso quattro di quelle cinque gare disputate scivolando attualmente al decimo posto nella Western Conference. Ciò nonostante, Green non è di certo il tipo che guarda al passato o, ancor di più, si pente di un comportamento che il suo stesso allenatore ha definito come "imperdonabile"s: “Non vivo la mia vita con i rimpianti" ha detto il quattro volte campione NBA parlando con la stampa per la prima volta alla vigilia del suo ritorno in campo, previsto questa notte in casa dei Sacramento Kings. "Arriverò sempre in difesa di un mio compagno se sono nella posizione di poterlo fare. La cosa importante per me è cosa ne pensano le parole a cui tengo: come ne vengono intaccate? Con cosa devono avere a che fare? Quella è l’unica cosa che conta. Le cose vengono interpretate come la gente vuole interpretarle, non sono qui per giudicare le interpretazioni di chiunque o cercare di cambiarle. Io so che per i miei compagni ci sarò sempre: questo è quello che sono. Giusto, sbagliato o indifferente, io sarò sempre dalla loro parte — o direttamente davanti a loro".