Alla sua prima partita contro i Portland Trail Blazers, Damian Lillard è riuscito a superare quota 30 punti, diventando il 15° giocatore nella storia della NBA a realizzare almeno una partita da 30 contro tutte le squadre della lega. Una classifica dalla quale per forza di cose mancano alcuni dei più grandi del gioco: ecco chi ci è riuscito e chi no (anche per un solo punto)