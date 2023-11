I Kings erano stati sotto per tutta la partita, anche in doppia cifra e rischiando l'eliminazione dall'In-Season Tournament oltre alla sconfitta casalinga. La loro rimonta è però culminata con il canestro di Malik Monk, che ha sancito il sorpasso 124-123 a 7.4 secondi dalla fine. La successiva tripla della disperazione di Steph Curry si è quindi fermata sul ferro, sancendo la vittoria di Sacramento su Golden State in quella che è a tutti gli effetti ormai una delle rivalità più accese della NBA