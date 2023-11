Jaylen Brown e poi Jayson Tatum, Derrick White e ancora Jaylen Brown, poi di nuovo Derrick White e quindi Payton Pritchard: nel nuovo video prodotto dai Celtics l'attacco biancoverde sembra non avere pause. I canestri di Boston non sono solo in slow motion, ma appaiono tutti frutto della stessa azione, come se la palla non si fermasse mai. Trentacinque secondi mai visti prima e per molti versi ipnotici

