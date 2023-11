Dopo l'avvio delle indagini da parte della NBA, è arrivata anche la dichiarazione ufficiale del Dipartimento di Polizia di Newport Beach (California) inerente alle accuse che coinvolgono Josh Giddey e la sua presunta relazione con una ragazza minorenne. Al momento non ci sono ulteriori dettagli, ma i detective del Dipartimento stanno raccogliendo informazioni per arrivare alla ricostruzione dei fatti

L'annuncio dell'avvio delle indagini da parte dell'NBA è di qualche giorno fa, e ora è arrivata la conferma che le accuse nei confronti di Josh Giddey e che riguardano la sua presunta relazione con una ragazza minorenne sono oggetto di attenzione anche da parte delle forze dell'ordine. Il Dipartimento di Polizia di Newport Beach (California) ha infatti rilasciato un comunicato in cui viene reso noto che sono in corso indagini sull'accaduto. "Il Dipartimento di Polizia di Newport Beach è al corrente delle informazioni circolate online a proposito della presunta relazione del giocatore di basket professionista Josh Giddey con una minorenne" si legge nel comunicato emesso ieri, "il Dipartimento di Polizia di Newport Beach sta cercando ulteriori informazioni relative alle accuse, seguendo ogni pista e raccogliendo ogni prova in modo da ricostruire i fatti accaduti". All'interno del comunicato viene inoltre reso noto come i detective del Dipartimento di Newport Beach siano al momento attivamente impegnati nell'opera di approfondimento del caso e che l'obbiettivo all'interno del processo investigativo rimane quello di garantire la privacy e la dignità di tutti i soggetti coinvolti.