La NBA, attraverso il suo portavoce Mike Bass, ha reso noto di aver avviato le proprie indagini in merito al caso che negli ultimi giorni ha coinvolto la guardia degli Oklahoma City Thunder Josh Giddey. L'accusa ai danni dell'australiano riguarderebbe una relazione intrattenuta dal giocatore (che ha compiuto 21 anni lo scorso 10 ottobre) con una minorenne ed è conseguente a una serie di video e fotografie circolate sul web e che lo ritrarrebbero in compagnia della ragazza in questione. Video e fotografie erano comparsi qualche giorno fa dopo essere stati pubblicati da un utente anonimo sui social media, ma sia il profilo dell'utente che il post incriminato sono nel frattempo stati cancellati. Ieri, ai margini dell'allenamento dei Thunder, Giddey ha risposto alle richieste dei cronisti: "Ovviamente capisco le ragioni della vostra domanda, ma ora non ho alcun commento da fare in merito". Anche l'allenatore di Oklahoma City, Mark Daigneault, ha evitato di commentare la vicenda: "Si tratta di una questione personale, non ho niente da aggiungere" ha dichiarato Daigneault, "e questa sarà la mia posizione per tutto ciò che attiene alla questione anche in futuro".