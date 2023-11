NBA

La trasferta dell'altra notte a Philadelphia non è stata tra le più felici per James, perché i suoi Lakers sono stati sconfitti dai Sixers per 138-94. I 29 minuti trascorsi sul parquet del Wells Fargo Center gli sono però valsi un altro record. Con 66.319 minuti giocati tra regular season e playoff, il capitano gialloviola è ora il primo ogni tempo dopo aver superato Kareem Abdul-Jabbar. Insieme a LeBron e Kareem, in classifica ci sono altre leggende della NBA