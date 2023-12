A quattro mesi dallo spaventoso malore avuto durante un allenamento, il figlio maggiore di LeBron James ha ottenuto il via libera da parte dei medici e potrà ora tornare a giocare. L'annuncio ufficiale è arrivato tramite un portavoce della famiglia James, mentre LeBron ha già fatto sapere di non voler per nessun motivo mancare al ritorno sul parquet di Bronny, anche a costo di saltare una partita dei Lakers

La buona notizia era nell'aria da qualche settimana, ma solo nella serata di ieri è arrivata l'ufficialità: a quattro mesi dallo spaventoso arresto cardiaco avuto durante un allenamento nella palestra della University of Southern California, Bronny James potrà tornare a giocare a basket. A renderlo noto è stata direttamente la famiglia James, che tramite un suo portavoce ha fatto sapere che "Bronny si sottoporrà a una valutazione finale con lo staff dell'università questa settimana, ricomincerà ad allenarsi la prossima settimana e subito dopo tornerà a disposizione per le partite". Il figlio maggiore di LeBron James, quindi, sembra aver recuperato in pieno dopo l'intervento chirurgico effettuato allo scopo di trattare la malformazione cardicaca congenita che avrebbe causato il collasso durante l'allenamento con i compagni lo scorso luglio. Bronny, che prima del brusco stop per i problemi al cuore molti esperti davano come prospetto tra i primi 15/20 in vista del prossimo Draft, dovrebbe quindi poter regolarmente giocare la sua prima e si presume unica stagione al college con la maglia di USC. Ciò che appare certo è che papà LeBron non ha alcuna intenzione di perdersi il ritorno sul parquet di Bronny, tanto da aver già anticipato di essere pronto a saltare una partita dei Lakers qualora dovesse coincidere con il debutto del figlio. "La famiglia prima di tutto" ha ribadito LeBron ai compagni durante il volo che da Los Angeles li portava a Oklahoma City per la sfida poi persa contro i Thunder.