A Utah manca ancora Lauri Markkanen e Simone Fontecchio parte in quintetto per la 4° partita consecutiva. I Jazz perdono sul campo dei lanciatissimi Minnesota Timberwolves, ma l'azzurro è il migliore per gli ospiti e trova il suo season high con 16 punti tirando 6/12 dal campo, oltra a mandare a referto 5 rimbalzi, 5 assist e una palla rubata in quasi 34 minuti giocati

