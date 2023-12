Tra le tante caratteristiche particolari che hanno reso famoso Steph Curry non c'è l'irascibilità. Nell'intera stagione 2022/23, la stella degli Warriors ha infatti collezionato solo 5 falli tecnici, contro, per dire, i 21 del compagno Draymond Green, primissimo nella speciale classifica. Il momento vissuto da Golden State, però, è caratterizzato da una buona dose di nervosismo e questa notte, dopo un fallo commesso su Russell Westbrook durante la sfida con i Clippers, Curry ha reagito in maniera per lui inconsueta, meritandosi il primo fallo tecnico della sua stagione. I padroni di casa hanno finito comunque per vincere 120-114 e Steph è stato il migliore in campo con 26 punti, 7 rimbalzi e 8 assist. La vittoria potrebbe aiutare gli Warriors a uscire da un periodo difficile, ed è probabile che lo sfogo plateale di Curry sia destinato a rimanere un'eccezione nel prosieguo della regular season.