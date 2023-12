Non vincono dallo scorso 28 ottobre, hanno già stabilito la striscia di sconfitte (giunta a quota 17, dopo il ko contro Cleveland) più lunga nella storia del club in una singola stagione e stanno attendando a quella più lunga in assoluta (21 gare perse). Come se non bastasse tutto questo, i Detroit Pistons si sono anche visti fischiare un fallo tecnico per aver schierato sei giocatori in campo contemporeanemnte. Al peggio, sembra, non c'è mai limite...

