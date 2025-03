Il prossimo 6 maggio Chris Paul compirà 40 anni, anche se purtroppo per lui e per i San Antonio Spurs non sarà in campo visto che i texani non si qualificheranno per i playoff. La domanda quindi è legittima: queste sono le ultime settimane in cui vedremo in campo CP3? Alla sua 20esima stagione in NBA, il veteranissimo è al minimo in carriera per punti (8.7) e rimbalzi (3.6), pur essendo ancora in grado di distribuire 7.6 assist a sera in poco più di 28 minuti di utilizzo. Pur essendo inevitabilmente lontano dagli anni migliori della carriera, il secondo miglior assistman nella storia della NBA è ancora un giocatore in grado di aiutare una squadra con la sua esperienza e intelligenza cestistica (il suo rapporto assist-palle perse è ancora tra i migliori della lega), e secondo Steve Kerr non è ancora pronto a dire basta. "Oh, l'anno prossimo giocherà di sicuro" ha risposto senza esitazioni quando i giornalisti di San Antonio gli hanno chiesto se si aspetta di vederlo di nuovo in campo. "Non ho informazioni dirette, faccio solo il mio 'pronostico educato'. Ma secondo me continuerà". Kerr ha allenato CP3 lo scorso anno ai Golden State Warriors in uno dei passaggi meno memorabili della carriera di Paul, ma anche lui si aspetta che la carriera di uno dei più grandi playmaker di sempre non sia ancora pronta a concludersi.