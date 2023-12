OKC meglio di super Doncic, Denver ko a Sacramento

Due mostruose triple doppie di Doncic e Jokic non bastano ad assicurare il successo a Mavs e Nuggets, che cadono a OKC e Sacramento (con una super coppia Fox-Monk). Indiana distrugge Miami con una prestazione da record in attacco, Booker e Antetokounmpo guidano alla vittoria Phoenix e Milwaukee, mentre le due squadre di L.A. sorridono trascinate da Paul George (suo il canestro decisivo) e Anthony Davis. Si ferma Orlando dopo 9 successi in fila: un Mikal Bridges strepitoso firma la vittoria di Brooklyn