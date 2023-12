Stanotte cominciano i quarti di finale della NBA Cup: secondo il modello analitico realizzato da Nylon Calculus, i Boston Celtics sono da considerare i favoriti per la vittoria finale considerando i loro eccellenti rendimenti in attacco e in difesa, nonostante debbano giocare la prima partita in trasferta (stanotte contro i Pacers in diretta su Sky). Ecco le percentuali di vittoria delle 8 squadre rimaste

