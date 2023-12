A 1:39 dal termine, la sfida tra Pacers e Celtics è in perfetta parità: 105-105. A spaccare in due la partita è il gioco da 4 punti di Tyrese Haliburton, che segna la tripla rendendo vano il tentativo di disturbo portato da Jaylen Brown, che finisce per commettere fallo. La guardia di Indiana manda a bersaglio anche il tiro libero aggiuntivo nell'azione decisiva di una prestazione da 26 punti, 10 rimbalzi e 13 assist

