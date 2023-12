Il mercato NBA attende le mosse dei Knicks

Una vecchia idea, mai passata di moda

Le voci che volevano fattibile, se non addirittura imminente, un matrimonio tra i Knicks e Donovan Mitchell risalgono all'estate del 2022, all'interno della sessione di mercato dove la guardia allora agli Utah Jazz era poi finita a Cleveland. Il feeling, pare reciproco, tra giocatore e dirigenza non sembrerebbe però essersi mai esaurito. Mitchell non ha ancora firmato un'estensione contrattuale con i Cavs, forte di un accordo in scadenza al termine della stagione 2024-25 (con player option esercitabile dal giocatore per quella successiva). In molti hanno interpretato la riluttanza nel sottoscrivere un prolungamento del contratto come il segnale della volontà da parte di Mitchell se non di cambiare subito aria, quantomeno di poter avere maggior voce in capitolo a proposito del suo futuro. Nel frattempo, i Knicks si sono ritrovati in casa la grana Quentin Grimes, in teoria la guardia titolare al fianco di Jalen Brunson. Il giocatore ha recentemente espresso il suo malcontento per il poco spazio di cui godrebbe nella manovra offensiva di squadra e le sue dichiarazioni potrebbero in qualche modo forzare la mano della dirigenza dei Knicks e forse accelerare le tempistiche di una possibile trade. Anche perché se New York ha Mitchell come primo obbiettivo, stando anche a quanto confermato dall'insider Shams Charania di "The Athletic", a prescindere i Knicks starebbero "monitorando il mercato in attesa di capire se qualche stella diventerà disponibile".