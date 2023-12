De'Aaron Fox sta viaggiando a 30.5 punti di media, dato che gli vale il 4° posto tra i migliori realizzatori NBA e che va a libri come il suo massimo in carriera. Quasi 12 di quei 30 punti abbondanti la point guard dei Kings li segna nell'ultimo periodo di gioco, dove anche nella notte ha messo in piedi un autentico show contro i malcapitati Suns

L'anno scorso De'Aaron Fox si è portato a casa il premio inaugurale dedicato dalla NBA al giocatore più "clutch" , quello capace di giocare al massimo nei momenti decisivi di una partita. Nei quarti quarti della scorsa stagione, infatti, solo Kyrie Irving (551 punti) ha segnato più della point guard dei Kings (547) ma in situazioni di equilibrio nei finali di gara (scarto entro i 5 punti, nei 5 minuti finali di partita) nessuno era andato neppure minimamente vicino ai 194 punti messi a referto da Fox. Oggi le cose non sembrano essere cambiate troppo, e il n°5 di Sacramento lo ha dimostrato anche nella gara vinta contro i Phoenix Suns . Il parziale decisivo è stato quello del terzo quarto (33-12 per i Kings) ma nel quarto periodo la rimonta di Phoenix è stata continuanamente frustrata dai 23 punti (sui 34 totali della sua gara) di Fox, che dopo questo exploit viaggia a 11.7 punti di media negli ultimi dodici minuti , consolidando il primo posto nell'apposita gradutoria NBA.

Solo Tyrese Maxey (a quota 176) gli è davanti per numero totali di punti segnati nell'ultimo periodo, ma i 175 di Fox sono arrivati in sole 15 partite, mentre la stellina dei Sixers ne ha disputate 6 in più (e infatti la sua media è notevolmente inferiore, 8.4). E prestazioni come quella contro i Suns (6/9 dal campo con 3/3 dall'arco e anche 8/10 dalla lunetta nell'ultima frazione) non fanno che ingigantire la reputazione di Fox come il re NBA dei finali di gara.