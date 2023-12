I Lakers hanno vinto con merito la prima NBA Cup, controllando la finale dal primo all’ultimo minuto grazie a una prestazione straordinaria di Anthony Davis (migliore in campo della finale, seppur non MVP del torneo) e un’ottima prova di squadra nella metà campo difensiva, trovando il contributo inatteso di Cam Reddish. Troppo solo Tyrese Haliburton, che non riesce a incantare come nelle altre gare: ecco le pagelle della finale