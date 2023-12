Anthony Davis ha mostrato la versione migliore di se stesso nella finale contro gli Indiana Pacers, dominando sui due lati del campo per la sua miglior prestazione stagionale. Dopo una stoppata su TJ McConnell nel quarto periodo ha anche mostrato la "faccia cattiva" a tutti quanti, notata e commentata da Flavio Tranquillo in telecronaca: "Se Anthony Davis fa la faccia cattiva non c'è un traguardo precluso". Qui sotto trovate tutto il meglio della finale tra Lakers e Pacers commentata da "The Voice" e Davide Pessina