Gli Indiana Pacers ci hanno provato fino all'ultimo nella finale contro i Los Angeles Lakers, trovando dalla panchina l'energia e l'atletismo di Ben Mathurin - l'ultimo ad arrendersi per la squadra di Rick Carlisle. Per lui 20 punti (alla pari di Tyrese Haliburton) e una prodezza assoluta sulla sirena del terzo quarto, facendosi tutto il campo in una manciata di secondi per segnare da tre in salto. Una giocata fenomenale, seppur ininfluente per la conquista della NBA Cup finita ai gialloviola