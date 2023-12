Simone Fontecchio non esce più dal quintetto titolare di Utah e, nella vittoria in trasferta a Portland per 122-114, trascina i Jazz con una prestazione di alto livello. I 24 punti segnati rappresentano il season high per l'azzurro, che tira 7/8 dal campo (5/5 da tre) e cattura anche 5 rimbalzi in poco meno di 25 minuti giocati

TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA NOTTE NBA | SFOGLIA LA GALLERY