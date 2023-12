Lui l'aveva anticipato prima della partita ("Voglio vincere ogni volta che giocheremo a Memphis, solo per dimostrargli che hanno commesso un errore"), e Dillon Brooks ha mantenuto la promessa. Con 26 punti (di cui 24 nel secondo tempo) ha trascinato i Rockets alla vittoria in trasferta, segnando anche la tripla che ha affondato i Grizzlies. Come da previsioni, non è mancata la dedica piccata ai suoi ex tifosi (a agli ex compagni, primo tra tutti Desmond Bane)